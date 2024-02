Griekspoor houdt het in dubbelspel Doha bij één optreden

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn optreden in het dubbelspel op het ATP-toernooi van Doha beperkt tot één optreden. De Noord-Hollander had zich op het laatste moment afgemeld voor het enkelspel in Qatar, maar nam met Bart Stevens verrassend wel deel aan het dubbeltoernooi.

De Brit Jamie Murray en de Nieuw-Zeelander Michael Venus waren in twee sets te sterk voor de Nederlanders: 7-6 (5) 7-5.

Griekspoor was volgens zijn coach Kristof Vliegen nog niet volledig hersteld van zijn zware week in Rotterdam en kampte met problemen aan zijn onderrug.