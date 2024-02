Handbalsters treffen als eerste Argentinië op OKT

De handbalsters openen het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Torrevieja op 11 april tegen Argentinië. Een dag later is Tsjechië de tegenstander en op 14 april volgt een duel met gastland Spanje. De beste twee landen plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Parijs.

Oranje eindigde op het afgelopen WK in december als vijfde. Die klassering betekende plaatsing voor het OKT. Het team van bondscoach Per Johansson speelde op het WK ook al tegen Argentinië, Tsjechië en Spanje en won al die wedstrijden.

Tsjechië is volgende week tegenstander van het Nederlands team in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024. Op woensdag 28 februari spelen de handbalsters de uitwedstrijd, op zondag 3 maart is in de Maaspoort van Den Bosch de thuiswedstrijd. Keepster Tess Lieder en cirkelspeelster Yvette Broch, die deel uitmaakten van de WK-selectie, zijn voor het tweeluik met Tsjechië niet opgeroepen.