Monfils zag ‘boze’ Van de Zandschulp bij bizar moment in Doha

Gaël Monfils heeft kort gereageerd op de bizarre tweede set in zijn eersterondepartij in Doha tegen Botic van de Zandschulp dinsdagavond. De Fransman profiteerde van een strafpunt voor de gefrustreerde Nederlander, die in Qatar negen setpunten onbenut liet. Het werd uiteindelijk 6-1 7-6 (9). Van de Zandschulp kreeg zijn setpunten bij 5-3, 5-4, 6-5 en in de tiebreak.

Van de Zandschulp baarde in de tiebreak opzien door na een gewonnen punt een bal het stadion uit te slaan. Daardoor werd het 9-9. Twee punten later was de partij ten einde. Monfils besloot de partij met een bal via de netband, die door de Nederlander niet meer te halen was. Voordat de Veenendaler de bal het stadion uitsloeg, had hij al een racket kapot geslagen. Na het laatste punt haastte hij zich zwaar teleurgesteld richting de uitgang.

“Hij begon boos te worden, maar het feit dat ik voelde dat hij zenuwachtig was, maakte mij ook gespannen. Uiteindelijk kwam ik er met veel geluk doorheen”, zei Monfils tegen lokale media. “Een goede tennisser is niet iemand die heel goed speelt, maar iemand die een hoog basisniveau haalt. Maar als je zelfvertrouwen hebt en een goed basisniveau hebt, is de kans iets kleiner dat je in paniek raakt. Mijn gemiddelde niveau is laag, veel lager dan in mijn hoogtijdagen.”

Op sociale media werd het strafpunt, nota bene opgelopen na een gewonnen punt, breed uitgemeten.

Van de Zandschulp heeft dit seizoen nog nergens meer dan één wedstrijd gewonnen. Op de Australian Open en het ABN AMRO Open werd hij in de openingsronde gekoppeld aan Jannik Sinner, die beide keren te sterk was.