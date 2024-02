Schaatssters Beune en Kok krijgen aanwijsplek voor WK

Joy Beune heeft een aanwijsplek gekregen voor de WK allround. Femke Kok mag op haar beurt op basis van een aanwijsplek meedoen aan de WK sprint. Beide toernooien worden van 7 tot en met 10 maart in het Duitse Inzell gehouden.

De Selectiecommissie Langebaan is van mening dat beide sporters een ‘beschermde status’ hebben verdiend met hun prestaties bij de WK afstanden in Calgary. Kok prolongeerde op overtuigende wijze haar wereldtitel op de 500 meter, terwijl Beune wereldkampioen werd op de 5000 meter en derde op de 1500 meter.

“Femke en Joy hebben in Calgary, maar ook bij de wereldbekers daarvoor in Salt Lake en Quebec City, aangetoond in grootse vorm te verkeren”, aldus technisch directeur Remy de Wit. “Echter, we hebben ook gemerkt dat de vele reisbewegingen en jetlags van invloed zijn op de gezondheid van veel rijders. Om zo fit mogelijk aan de start te kunnen staan in Inzell, achten wij het voor Femke en Joy verstandig om samen met hun coaches een ideale route uit te stippelen richting de WK. Of de Nederlandse kampioenschappen daarbij horen, mogen ze zelf bepalen.”

Komend weekend zijn in Heerenveen de NK allround en sprint. Daar zijn startbewijzen te verdienen voor de WK in Inzell.