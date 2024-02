Schouten schaatst zaterdag ter afscheid nog één rondje in Thialf

Irene Schouten schaatst zaterdag ter afscheid nog één rondje in de Friese ijstempel Thialf. Dat zei de drievoudig olympisch kampioene in de talkshow van Humberto Tan. Ze zal niet meedoen aan de NK allround, die daar plaatsvinden.

De 31-jarige Schouten reed afgelopen weekend in Calgary haar beste WK afstanden ooit met drie wereldtitels en een zilveren plak. De dag erna kondigde ze verrassend haar afscheid aan.

Het niet meedoen aan de NK allround betekent dat Schouten haar wereldtitel allround niet zal verdedigen in Inzell. Op de NK had ze zich moeten kwalificeren. Schouten veroverde twee jaar geleden in het Noorse Hamar voor het eerst in haar carrière de wereldtitel allround.

De Noord-Hollandse zal deze winter nog één wedstrijd schaatsen. “De enige wedstrijd waar ik dit seizoen nog aan de start verschijn, is de finale van de Marathon Cup”, liet ze eerder aan de NOS weten. De finale van de Marathon Cup is op 3 maart in Leeuwarden.