Verstappen rijdt meer dan 140 ronden en is veruit de snelste

Max Verstappen heeft op de eerste testdag van de Formule 1 in Bahrein grote indruk gemaakt. De drievoudig wereldkampioen reed probleemloos 143 ronden in de RB20 op het woestijncircuit van Sakhir en was veruit de snelste. De Limburger klokte 1.31,344 in zijn snelste ronde en daarmee was hij meer dan een seconde sneller dan zijn naaste concurrenten.

De Brit Lando Norris noteerde de tweede tijd, maar hij gaf in zijn McLaren al 1,14 seconde toe op Verstappen. De Spanjaard Carlos Sainz was in zijn Ferrari 1,24 seconde langzamer.

Het zijn testraces en daarbij moet niet te veel waarde worden gehecht aan tijden, omdat alle teams hun eigen programma’s afwerken om te beoordelen of hun nieuw gebouwde auto’s voldoen. Maar het lijkt na de eerste van drie testdagen al duidelijk dat Red Bull opnieuw een auto heeft ontworpen waar de rivalen niet aan kunnen tippen.