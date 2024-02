Wielrenner O’Connor wint etappe in UAE Tour, Vine nieuwe leider

Wielrenner Ben Alexander O’Connor heeft de derde etappe van de UAE Tour gewonnen. De Australiër van Decathlon AG2R La Mondiale Team kwam alleen boven op de top van Jebel Jais, een pittige klim van bijna 19 kilometer.

O’Connor klopte zijn landgenoot Jay Vine (UAE Team Emirates), die drie seconden later over de finish kwam. De Belg Lennert Van Eetvelt werd op vijf seconden derde. Vine nam de leiding in het algemeen klassement over van Brandon McNulty, de Amerikaanse winnaar van de tweede etappe. O’Connor staat tweede op elf seconden, vlak voor McNulty die dertien seconden moet goedmaken op Vine.

De rit van Al Marjan Island naar Jebel Jais was 176 kilometer lang en overwegend vlak. Adam Yates kwam tijdens de etappe ten val. De Brit van UAE Team Emirates probeerde het nog even, maar stapte tijdens de afsluitende klim af.

O’Connor is het jaar goed begonnen. Hij schreef eerder deze maand ook al de Ronde van Murcia op zijn naam. “Het was al even geleden dat ik de beste was bij een aankomst bergop”, zei de winnaar in een flashinterview. “Het voelt echt geweldig. De jongens hebben me echt perfect afgezet aan de voet van de beklimming en me bergop goed ondersteund.”

De UAE Tour duurt tot en met zondag.