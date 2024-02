Wielrenster Kopecky tot eind 2028 bij SD Worx – Protime

Wielrenster Lotte Kopecky heeft haar contract bij SD Worx – Protime verlengd. De wereldkampioene is nu tot eind 2028 aan de Nederlandse ploeg verbonden. De 28-jarige renster uit België rijdt sinds 2022 voor haar huidige formatie. Daarvoor droeg ze het shirt van Liv Racing, Lotto Soudal Ladies en Topsport Vlaanderen.

“Ik voel me goed bij deze ploeg”, vertelde Kopecky op een persconferentie in Antwerpen. “En het belangrijkste, ik kan in deze omgeving mezelf zijn. Team SD Worx-Protime is qua resultaten de beste ploeg van het vrouwenpeloton. De omgang in deze ploeg is heel menselijk. Wij worden zeker niet als robots gezien. Uiteraard wordt er verwacht dat we prestaties leveren, maar niet ten koste van alles.”

“Er is een duidelijke communicatie binnen het team, waardoor we meteen weten waar we aan toe zijn”, vervolgde Kopecky. “Zowel wanneer het positieve geluiden als kritische noten zijn, krijg je dat te horen. Dat kan ik wel waarderen. Als ik kijk naar mijn erelijst die ik hier de afgelopen jaren heb opgebouwd en hoe ik ben gegroeid als renster en persoon is het een logische keuze dat ik mijn contract nu heb opengebroken en verlengd tot en met 2028.”