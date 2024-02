Drievoudig wereldkampioene windsurfen De Geus stopt met topsport

Windsurfster Lilian de Geus heeft besloten haar topsportcarrière te beëindigen, meldt ze via Team Allianz. Ze veroverde drie keer de wereldtitel in de ‘oude’ olympische zeilklasse RS:X. Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 werd ze de vierde en kwam ze 1 punt tekort voor brons. Op de Spelen van Tokio in 2021 eindigde ze als vijfde.

De Geus (32) heeft haar besluit genomen na haar mislukte campagne om zich bij het foilen, de nieuwe olympische klasse, voor de Spelen van Parijs te plaatsen. Ze verloor de nationale kwalificatiestrijd van Sara Wennekes.

“De laatste tweeënhalf jaar waren niet makkelijk. De overstap naar de nieuwe olympische discipline IQFoil was niet eenvoudig. Ik ben de uitdaging aangegaan, maar helaas is het niet gelukt om me te kwalificeren voor Parijs 2024”, meldt De Geus in een persbericht. “Hiermee komt er voor mij een einde aan een prachtige reis van maar liefst vijftien jaar in de topsport.”