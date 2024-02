Golfer Van Driel leider in Keniaans Open, Huizing tweede

Golfer Darius van Driel heeft na de eerste ronde in het Keniaans Open de leiding in handen. De Leidschendammer kwam op het resort van Muthaiga bij Nairobi tot een score van 66 slagen, vijf onder het baangemiddelde. Daarmee had Van Driel één slag minder nodig dan zijn landgenoot Daan Huizing, die met een score van 67 slagen (-4) de tweede plaats deelt met nog vijf andere spelers.

Van Driel raakte vorig jaar bijna zijn speelkaart op de Europese tour kwijt. Hij wist het startbewijs voor het hoogste niveau in november te behouden via de zogeheten qualifying school. In december eindigde hij als vierde bij het Alfred Dunhill Championship in het Zuid-Afrikaanse Malelane.

In Kenia was hij op dreef met onder meer één eagle en vijf birdies. Huizing noteerde in zijn ronde zes birdies.