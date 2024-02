Opnieuw ritzege voor Merlier in UAE Tour, voor De Kleijn

De Belgische wielrenner Tim Merlier van Soudal Quick-Step heeft in Dubai zijn tweede ritzege in de UAE Tour geboekt. In de vierde etappe was hij de snelste in de massasprint. Daarin hield hij de Nederlander Arvid de Kleijn achter zich. Olav Kooij eindigde op plek drie. Fabio Jakobsen finishte als zesde.

“Het zag er misschien makkelijk uit, maar dat was het niet”, zei Merlier na afloop. “Sprinten is nooit makkelijk. Mijn teamgenoten en ik vonden elkaar vandaag erg goed. Zij brachten me in een heel goede positie. In de laatste 500 meter wachtte ik tot ik mijn sprint kon beginnen. Ik wilde vroeg gaan, maar dat lukte niet. Olav Kooij ging als eerste weg, maar ik passeerde hem. Ik vind het geweldig om weer te winnen.”

Merlier won ook al de eerste etappe van de meerdaagse koers in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Australiër Jay Vine blijft de leider in het klassement. De UAE Tour duurt tot en met zondag.

Vorig jaar werd de UAE Tour gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.