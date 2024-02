Skeletonster Bos zakt op WK terug naar elfde plek

Skeletonster Kimberley Bos heeft haar goede start op het wereldkampioenschap in Winterberg geen passend vervolg gegeven. De 30-jarige Nederlandse, die de eerste run won in een tijd van 58,18 seconden, kwam in de tweede omloop niet verder dan de 21e plek. Bos klokte 59,35. In het klassement zakte de Edese terug naar de elfde positie. De derde en vierde run zijn vrijdag.

Bos had bij de tweede run problemen met het vastmaken van haar helm en ging daardoor niet goed van start.

De Canadese Hallie Clarke leidt na de eerste dag met 1.57,17. Tabitha Stoecker uit Groot-Brittannië volgt op 0,03 seconden, voor de Duitse Hannah Neise op 0,06. Bos moet vrijdag een achterstand van 0,36 seconden op Clarke goed zien te maken.

De baan in Winterberg voelt als thuisbaan voor Bos, die daar twee seizoenen terug twee wereldbekerwedstrijden won. Bos behaalde twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Beijing brons.