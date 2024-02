Tennisser Rune terug bij ex-coach Mouratoglou na breuk met Becker

Tennisser Holger Rune is terug bij zijn oud-coach Patrick Mouratoglou nadat eerder deze maand zijn samenwerking met Boris Becker was gestopt. De Deense tennisser werkte sinds oktober vorig jaar samen met Becker, die begin deze maand bekendmaakte de samenwerking te beëindigen. Eerder nam Rune al afscheid van de Zwitserse coach Severin Lüthi, die hem samen met Becker bijstond.

Rune werkte in het verleden al samen met Mouratoglou. “Soms moet je verschillende dingen proberen om erachter te komen wat voor jou werkt en wat niet”, meldt Rune op X. “In de afgelopen maanden heb ik veel geleerd over wat belangrijk voor me is. Met Patrick heb ik een aantal van mijn grootste triomfen behaald en ik geloof dat hij me kan helpen om mijn doelen te bereiken.”

Mouratoglou is enthousiast over zijn terugkeer als coach van Rune. “We kennen elkaar al sinds hij 13 jaar oud was en ik heb altijd in zijn potentieel geloofd”, zegt de coach. “Hij heeft hoge doelen en ik heb die ook voor hem. Het is het begin van een nieuw avontuur.”