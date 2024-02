Verstappen blijft na losgeraakte deksel binnen en test vrijdag

Max Verstappen komt tijdens de tweede dag van de testdagen in Bahrein niet in actie. De regerend wereldkampioen zou in de middag het circuit opkomen, maar dat gebeurt niet nadat de ochtendsessie eerder werd afgebroken. Red Bull kiest er nu voor Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, ook in de middag te laten racen. Verstappen komt vrijdag dan weer in actie.

De coureurs moesten de ochtendsessie eerder stoppen nadat een deksel, dat voor regenafvoer op de kerbstones zorgt, losraakte. Onder anderen Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden over de kapotte deksel en moesten daarna hun auto laten nakijken. De vloer van de nieuwe Ferrari van Leclerc moest worden vervangen.

Pérez had in de ochtend problemen door oververhitte remmen. Leclerc noteerde in die sessie met 1.31,750 de beste tijd en de Japanner Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) reed de meeste ronden, veertig.