Wielrenner Vingegaard begint seizoen rustig in Spaanse storm

Wielrenner Jonas Vingegaard is het seizoen voorzichtig begonnen. De laatste winnaar van de Ronde van Frankrijk nam geen risico in de openingsrit van O Gran Camino. De Deen van Visma – Lease a Bike wist dat de tijdrit over ruim 14 kilometer in het Spaanse A Coruna door hevige windstoten geneutraliseerd zou worden en eindigde als 45e.

De eerste etappe van de rittenkoers door Galicië werd vorig jaar stilgelegd na sneeuwval. Nu werd vanwege de harde wind besloten nog wel om de dagzege te rijden. Maar alle gerealiseerde tijden tellen niet mee voor het algemeen klassement.

De 20-jarige Joshua Tarling ging wel voluit. De Europees kampioen tijdrijden zette de snelste tijd neer. De Brit van Ineos Grenadiers was bijna tweeënhalve minuut sneller dan Vingegaard. O Gran Camino telt nog drie etappes en eindigt zondag.