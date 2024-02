Basketballer James lijkt weer inzetbaar bij Lakers in NBA

Basketballer LeBron James is naar verwachting snel terug bij zijn ploeg Los Angeles Lakers. De 39-jarige superster is als alles meezit vrijdag weer inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen San Antonio Spurs.

James raakte geblesseerd aan zijn enkel, waardoor hij het duel miste met Golden State Warriors. Die wedstrijd ging donderdag met 128-110 verloren. “We krijgen nog officieel bericht, maar het lijkt erop dat hij er vrijdag gewoon weer bij is”, aldus Lakers-coach Darvin Ham.

James kwam zondag voor het laatst in actie, toen in de traditionele All-Star Game van de NBA. Daaraan doen de beste spelers uit de NBA mee. Die wedstrijd, gespeeld door een team uit het westen en een team uit het oosten van de VS, werd gewonnen door team ‘East’.

In totaal speelde James dit seizoen in 49 van de 57 wedstrijden van de Lakers.