Bos klimt in derde run naar negende plaats op WK skeleton

Skeletonster Kimberley Bos heeft zich op het wereldkampioenschap skeleton in Winterberg licht hersteld in de derde run. Met de vijfde tijd klom ze van de elfde naar de negende plaats. Om nog in aanmerking te komen voor een medaille moet de Edese later vrijdag in de vierde run een onwaarschijnlijk snelle afdaling maken. Vorig jaar won Bos zilver op het WK.

De 30-jarige Nederlandse was donderdag in de eerste run nog de snelste, maar ze kwam in de tweede omloop niet verder dan de 21e plek. Bos had problemen met het vastmaken van haar helm en ging daardoor niet goed van start.

In haar derde run zat haar helm goed, maar de start was niet bijster snel. Ze maakte op de slee wel tijd goed, maar niet genoeg om flink te stijgen in het klassement.

Het WK heeft met ingaan van de finale run twee koplopers. De Canadese Hallie Clarke en de Duitse Hannah Neise staan na drie runs op exact dezelfde tijd: 2.54,34. Bos heeft een achterstand van 0,4 seconde.

Bos behaalde twee jaar geleden bij de Olympische Spelen in Beijing brons.