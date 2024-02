Bos moet genoegen nemen met negende plaats op WK skeleton

Skeletonster Kimberley Bos heeft op het wereldkampioenschap skeleton in Winterberg genoegen moeten nemen met de negende plaats. Ze zette in de vierde en laatste run weliswaar de vierde tijd neer, maar die bracht haar niet hoger in het klassement. De 30-jarige Edese eindigde op de positie waar ze ook stond na de derde run.

De wereldtitel ging naar de Canadese Hallie Clarke, die veruit de snelste was in de laatste afdaling. De Belgische Kim Meylemans gleed naar het zilver en de Duitse Hannah Neise bleef achter met brons. Neisse stond na de derde run nog samen met Clarke bovenaan.

Bos was donderdag in de eerste run nog de snelste, maar ze kwam in de tweede omloop niet verder dan de 21e plek. Bos had problemen met het vastmaken van haar helm en ging daardoor niet goed van start.

In haar derde en vierde run zat haar helm goed, maar beide keren was de start niet bijster snel. Ze maakte op de slee wel tijd goed, maar niet genoeg om flink te stijgen in het klassement. Bos won vorig jaar zilver op het WK. Op de Olympische Spelen van 2022 in Beijing pakte ze brons.