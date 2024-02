Deelnemers marathon Rotterdam dragen rouwlintje voor Kiptum

De duizenden deelnemers aan de marathon van Rotterdam op 14 april ontvangen een rouwlintje ter nagedachtenis aan de overleden wereldrecordhouder Kelvin Kiptum. Ze kunnen het lintje bevestigen op hun loopshirt, meldde de organisatie, die ook heeft besloten het aan Kiptum toegekende startnummer 1 niet uit te geven aan een andere loper.

Kiptum kwam op 11 februari om het leven door een auto-ongeluk in Kenia. De 24-jarige atleet verbeterde vorig najaar het wereldrecord op de marathon en zou aan de start verschijnen in Rotterdam. Hij wordt vrijdag begraven in Kenia.

“Bij de NN Marathon Rotterdam op 14 april zullen we stilstaan bij dit verlies”, zegt directeur Wilbert Lek. “In Rotterdam zou Kelvin aan de start gestaan hebben met als doel zijn wereldrecord te verbreken en als eerste atleet onder de magische grens van twee uur te lopen.”

Organisator Golazo maakte tegelijkertijd bekend een Kelvin Kiptum Foundation op te richten, bedoeld om de herinnering aan de atleet levend te houden en zijn familie en omgeving te ondersteunen. Het fonds zal inzetten op financiële ondersteuning van onderwijs, infrastructuur en sportieve initiatieven voor jonge marathonlopers in Kenia. Golazo stort zelf alvast 50.000 euro in het fonds.

“Kelvins familie (en zijn twee jonge kinderen) kunnen rekenen op ondersteuning uit het fonds”, meldt de organisatie in een persbericht. “Voor zijn directe omgeving zullen de plannen die Kelvin zelf had voor het onderwijs en de infrastructuur ter plaatse worden opgepikt en uitgewerkt. Met de oprichting van een marathonteam en trainingsfaciliteiten voor jonge lopers, biedt de foundation hen de kans op een mogelijke atletiektoekomst.”