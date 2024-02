Nederlander Kooij wint vijfde etappe van UAE Tour na fotofinish

Wielrenner Olav Kooij van Visma – Lease a Bike heeft de vijfde etappe gewonnen van de UAE Tour. In een sprintetappe van ruim 180 kilometer finishte de Nederlander als eerste in de woestijn bij Umm Al Quwain.

De etappe van vrijdag was de langste van de meerdaagse koers in de Verenigde Arabische Emiraten. Die eindigde na ruim vier uur fietsen met een massasprint. Daarin bleef Kooij de Belg Tim Merlier nipt voor. Er was zelfs een fotofinish nodig om de winnaar te bepalen. Sam Welsford uit Australië eindigde als derde. De Nederlanders Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen finishten respectievelijk als zevende en tiende.

De Australiër Jay Vine blijft na vrijdag leider in het algemeen klassement. De UAE Tour duurt tot en met zondag.

Vorig jaar werd de ronde gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.