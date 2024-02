Nederlandse cricketers verliezen WK-kwalificatieduel van Namibië

De Nederlandse cricketers hebben tegen Namibië de derde WK-kwalificatiewedstrijd in Nepal met 24 runs verschil verloren. Namibië kwam in de eerste innings tot een totaal van 203 runs, Oranje strandde op 179 runs. Het duel was door regenval ingekort tot 45 overs per ploeg.

De Nederlandse bowlers hielden de eerste batsmen van Namibië onder controle, maar Jan Frylinck (34 runs) en Jan Nicol Loftie-Eaton (49 runs) voerden de score daarna op. Vivian Kingma pakte drie wickets namens Oranje.

De Nederlandse batsmen maakten daarna een goede start, maar de opgave werd lastiger toen een aantal wickets snel achterelkaar viel. Het laatste deel van de slagorder kon de wedstrijd niet meer omkeren. Max O’Dowd (41 runs) en Noah Croes (46 runs) waren de meest productieve batsmen van Oranje.

Nederland verloor zaterdag de eerste wedstrijd in Nepal van het gastland, twee dagen later werd gewonnen van Namibië. De wedstrijden in Nepal maken deel uit van de World Cricket League 2. Tussen 2024 en 2027 speelt Nederland een groot aantal eendaagse wedstrijden (ODI’s). De beste landen mogen in 2026 deelnemen aan een Global Qualifier, die uitzicht biedt op deelname aan het WK in 2027.