Olympisch kampioen Krol (31) stopt met schaatsen

Olympisch kampioen Thomas Krol stopt met schaatsen. De 31-jarige Krol is regerend olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij gaat zich toeleggen op een loopbaan als piloot.

“Ik heb altijd twee dromen gehad: olympisch kampioen worden en de wereld overvliegen als piloot. Mijn eerste doel heb ik twee jaar geleden kunnen behalen, nu vind ik het tijd om mijn andere ambitie na te jagen”, zei Krol tegen zijn ploeg Jumbo-Visma.

“Ik merkte dat ik steeds meer moeite had om me op te laden voor een wedstrijd. Eerst dacht ik dat het iets tijdelijks was, maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik al mijn doelen in het schaatsen heb behaald en niets meer heb om vól voor te gaan.”

Krol won twee jaar geleden de 1000 meter op de Olympische Spelen in Beijing. Hij hield de Canadees Laurent Dubreuil en de Noor Håvard Holmefjord Lorentzen achter zich. Hij werd ook twee keer wereldkampioen op de 1500 meter, wereld- en Europees kampioen sprint en Europees kampioen op de 1000 en 1500 meter.

“Ik kijk met heel veel trots en blijdschap terug op mijn carrière. Sinds mijn overstap naar Jumbo-Visma heb ik vijf jaar lang heel veel mooie prijzen kunnen pakken en mijn eerste droom kunnen verwezenlijken. Daar ben ik de hele ploeg, en in het bijzonder Jac Orie, dankbaar voor. Door hem heb ik het geloof gekregen dat ik wedstrijden kon winnen.”

Vrijdagochtend heeft Krol te horen heeft gekregen dat hij, onder voorbehoud van een medische keuring, is toegelaten tot de KLM Flight Academy in Eelde.