Plechtig afscheid van Keniaanse marathonheld Kiptum

Honderden Kenianen hebben afscheid genomen van Kelvin Kiptum, de verongelukte wereldrecordhouder op de marathon. President William Ruto en voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond waren aanwezig bij de door de regering betaalde plechtigheid in Chepkorio, alsook de topatleten Faith Kipyegon en David Rudisha.

Kiptum kwam op 11 februari om het leven door een eenzijdig verkeersongeval op de weg van Kiptagat naar Eldoret. De 24-jarige atleet raakte van de weg en botste tegen een boom. Hij overleed ter plaatse, evenals zijn 36-jarige coach Gervais Hakizimana. De oorzaak van het ongeval is nog altijd niet bekend. Wel staat vast dat de Kiptum is overleden aan ernstig hoofdletsel.

Kiptum liep in oktober in Chicago als eerste man de marathon onder de 2 uur en 1 minuut en zette het wereldrecord op 2.00.35. Hij zou in april een nieuwe recordpoging doen tijdens de marathon van Rotterdam en gold ook als topfavoriet voor goud op de Olympische Spelen in Parijs. Zijn snelle opkomst in de marathon maakte hem tot een volksheld in Kenia.

Donderdag namen veel Kenianen al afscheid van de marathonloper tijdens een processie door de straten van Eldoret, dat bekendstaat als het walhalla van het hardlopen in het Afrikaanse land. De regering van Kenia liet in het plaatsje Naiberi al een nieuw huis bouwen voor de familie van Kiptum. De hardloper laat een vrouw en twee kinderen achter. Het huis stond er in zes dagen.

“Kelvin, we zullen je missen”, sprak atletiekbaas Coe. “Ons verdriet heeft tijd nodig om te verdwijnen, maar wees er zeker van dat je prestaties onuitwisbaar zijn en zijn vastgelegd in de annalen van onze geschiedenis.”