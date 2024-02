Rivalen verwachten weer een dominante Verstappen in Formule 1

De meeste rivalen van Max Verstappen zijn er het bij de testdagen in Bahrein al over eens dat de coureur van Red Bull weer de snelste auto heeft en het komende seizoen opnieuw zal heersen in de Formule 1. “Ik heb geen glazen bol, maar alles wijst erop dat Max de sport blijft domineren. Ik denk dat nu negentien van de twintig coureurs al weten dat ze dit jaar geen wereldkampioen worden”, beweerde Fernando Alonso van Aston Martin.

“Er is één auto die een stap heeft gezet naar een nog betere auto en helaas is dat de auto die vorig jaar ook al de snelste was”, stelde teambaas Andrea Stella van McLaren, doelend op Verstappen, die vorig jaar 19 van de 22 grands prix won en met grote overmacht zijn derde wereldtitel veroverde.

“Red Bull rijdt nog steeds ver voor ons uit”, gaf ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes toe. Charles Leclerc vindt dat zijn Ferrari een stuk beter rijdt dan vorig jaar en zijn gevoel is er goed over, “maar helaas ligt Red Bull nog een flink stuk voor op ons”.

George Russell van Mercedes en Lando Norris van McLaren lieten eenzelfde geluid horen. “We hadden eind vorig seizoen best een fatsoenlijke auto en ik denk dat we stappen in de goede richting hebben gezet, maar we liggen nog steeds ver achter bij Red Bull”, zei Norris.

Alonso, met 42 jaar de oudste coureur in het veld, was ook best te spreken over de vooruitgang bij Aston Martin, maar hij erkende dat Red Bull hem heeft verrast met een vooruitstrevend ontwerp van de auto voor komend seizoen. “Zoals ik deze dagen Max in de Red Bull heb zien rijden, zie ik weinig kansen voor de anderen om dit jaar een race te winnen. Deze sport kan wreed zijn.”