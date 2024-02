Sporttribunaal CAS wijst beroep Russisch olympisch comité af

Het internationale sporttribunaal CAS heeft het beroep van het Russisch olympisch comité tegen de schorsing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) afgewezen. Het CAS bevestigde de oorspronkelijke beslissing van 12 oktober en oordeelde dat het IOC “niet de beginselen van legaliteit, gelijkheid, voorspelbaarheid en evenredigheid heeft geschonden”.

De internationale sportkoepel bestrafte de Russen in oktober voor het opnemen van geannexeerde Oekraïense gebieden in de eigen nationale sportkoepel. Die stap is volgens het IOC “een overtreding van het olympisch handvest, omdat daarmee de territoriale integriteit wordt geschonden van het nationaal olympisch comité van Oekraïne”. Het gaat om de regionale organisaties van de regio’s Cherson, Donetsk, Loehansk en Zaporizja, gebieden die zijn geannexeerd door het Russische leger.

Door de schorsing mag het Russisch olympisch comité niet meer optreden als nationaal olympisch comité en kan het geen geld meer ontvangen uit de olympische beweging.