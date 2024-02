Tsjechische tennistiener Mensik (18) naar finale in Doha

De Tsjechische tiener Jakub Mensik heeft op het ATP-toernooi van Doha de finale bereikt. De toernooiverrassing, 18 jaar oud pas, was bij de laatste vier ook te sterk voor Gaël Monfils: 6-4 1-6 6-3. De Tsjech is de jongste finalist op een ATP-toernooi sinds Carlos Alcaraz in 2021 de eindstrijd haalde in Umag.

Mensik, de nummer 116 van de wereld, beleeft een topweek in Doha. De afgelopen dagen versloeg hij ook al Andy Murray en Andrej Roeblev.

Zaterdag staat Mensik in de eindstrijd tegenover de Rus Karen Chatsjanov.