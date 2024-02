Wielrenner Vingegaard grijpt na ritzege leiding in O Gran Camiño

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft de leiding veroverd in de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño. De tweevoudig Tourwinnaar van Visma – Lease a Bike kwam na een natte heuvelrit over ruim 151 kilometer tussen Taboada en Chantada solo over de streep.

“Ik ben zeer tevreden met deze zege”, reageerde Vingegaard via Visma – Lease a Bike. “Door de kou en de regen was het allesbehalve aangenaam vandaag. Desondanks wisten we toch een sterke teamprestatie neer te zetten. De jongens reden erg sterk, dus ik ben des te blijer dat ik hun werk kon belonen met een overwinning. Ze verdienden het.”

Vingegaard nam de leiderstrui over van Joshua Tarling. De Brit had donderdag in een tijdrit de snelste tijd neergezet. Vingegaard had op de eerste dag weinig energie verspild, aangezien de tijden niet meetelden voor het algemeen klassement door de harde wind.

Vingegaard reed vrijdag op de laatste klim van de dag weg. De Colombiaan Egan Bernal werd op 23 seconden tweede. De Ecuadoraan Jefferson Cepeda eindigde als derde. Cian Uijtdebroeks, de Belgische ploeggenoot van Vingegaard, kwam op 39 seconden als vierde binnen.

Vorig jaar schreef Vingegaard in de O Gran Camiño drie etappes en het eindklassement op zijn naam. De wielerkoers duurt nog tot en met zondag.