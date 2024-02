Merlier opnieuw te snel voor De Kleijn in UAE Tour

De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, kortweg UAE Tour. Merlier sprintte na een vlakke rit met start en finish in Abu Dhabi overtuigend naar ritwinst in de zesde etappe.

De sprinter van Soudal – QuickStep hield de Nederlander Arvid de Kleijn en de Duitser Phil Bauhaus achter zich. Merlier won eerder al de eerste en de vierde etappe. Ook toen finishte De Kleijn, die uitkomt voor Tudor, als tweede.

De Australische wielrenner Jay Vine behield de leiding. Zijn landgenoot Ben O’Connor volgt op elf seconden. Zondag is de laatste rit die eindigt met de beklimming van de Jebel Hafeet.