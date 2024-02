Oud-kunstschaatsster Haanappel (83) overleden

De voormalige kunstschaatsster Joan Haanappel is op 83-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Belgische Leuven overleden. Haanappel geldt samen met olympisch kampioene Sjoukje Dijkstra als de beste kunstrijdster die Nederland ooit gehad heeft.

Haanappel behaalde drie bronzen medailles op Europese kampioenschappen in de jaren 50 en deed tweemaal mee aan de Olympische Spelen waar ze als dertiende (1956) en vijfde (1960) eindigde.

Later werd ze commentator bij de NOS en Eurosport. Haanappel woonde al jaren met haar man in België.