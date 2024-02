Ruud en Thompson slaan favorieten uit tennistoernooi Los Cabos

De finale van het tennistoernooi van Los Cabos gaat tussen de Noor Casper Ruud en de Australiër Jordan Thompson. Nadat Ruud de Griekse titelverdediger Stefanos Tsitsipas had uitgeschakeld, was Thompson diep in de Mexicaanse nacht te sterk voor de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev.

Thompson miste bij 6-5 in de derde set vijf matchpoints, maar rondde de partij na drie uur en veertig minuten in de tiebreak alsnog winnend af: 7-5 4-6 7-6 (2).

De als vierde geplaatste Ruud had maar twee sets nodig tegen de in Los Cabos twee plaatsen hoger gerangschikte Tsitsipas: 6-4 7-6 (4). Ruud werkte in de tweede set vijf setpoints weg.