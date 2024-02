Schaatser Huizinga aan de leiding op NK na winst op 5000 meter

Chris Huizinga heeft de 5000 meter bij de mannen op de NK allround in Heerenveen op zijn naam geschreven. De 26-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma reed een persoonlijk record op een laaglandbaan (6.11,98) en pakte daarmee de leiding in het klassement na dag 1.

Kars Jansman werd tweede met een achterstand van 2,97 seconden. Beau Snellink eindigde met een tijd van 6.17,63 als derde. Jur Veenje, de winnaar van de 500 meter, werd tiende.

In het klassement heeft Huizinga een voorsprong van 2,28 seconden op Marcel Bosker. Snellink is de nummer 3 op 2,78 seconden.

Veel nationale toppers slaan het toernooi in Thialf over, omdat ze zich voorbereiden op de WK allround in Inzell, over twee weken.