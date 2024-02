Schaatsster Schouten neemt met ereronde in Thialf afscheid

Schaatsster Irene Schouten heeft haar laatste rondjes op het ijs van Thialf gereden. De 31-jarige drievoudig olympisch kampioene, die afgelopen week verklaarde dat ze stopt met schaatsen, nam met een ereronde afscheid van het publiek in Heerenveen.

Schouten werd na afloop van de eerste dag van het NK allround en het NK sprint door een vol Thialf bedankt voor haar glorieuze carrière. De Noord-Hollandse ontving onder meer de Gouden Speld van schaatsbond KNSB als blijk van waardering. Ook werd haar naam op de erering van het ijsstadion onthuld. Onder begeleiding van een speciaal voor haar gemaakt lied reed ze haar ereronde.

Schouten werd ook verrast met een video waarin onder anderen collega’s en familieleden haar bedankten. “Ik ben er een beetje stil van”, reageerde ze. “Al die uren die ik heb getraind en waardoor bijna alles waar ik van droomde, is uitgekomen. Daar ben ik heel trots op. En die mooie woorden dat ik een rolmodel ben en mensen heb geïnspireerd, dat doet me heel veel.”

Schouten verklaarde dat ze pas echt emotioneel werd, nadat ze op haar telefoon had gezien dat het afscheid officieel bekend was. “Vanaf toen kreeg ik elke keer tranen in mijn ogen, hier in Heerenveen ook”, zei ze. “Ik wil de Thialf-fans enorm bedanken voor alles. Het heeft me heel veel vreugde gebracht, moed en motivatie om te winnen.”