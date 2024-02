Skiester Shiffrin wil over twee weken terugkeren na zware val

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin wil over twee weken in het Zweedse Are haar rentree maken na haar val eind januari in Cortina d’Ampezzo. Daarbij liep de succesvolste skiester aller tijden een knieblessure op. “Ik heb goede vooruitgang geboekt en ik voel me elke dag beter”, zegt de 28-jarige Shiffrin in een video die ze op haar sociale netwerken plaatste.

“We plannen een terugkeer in de competitie in Are op 9 en 10 maart. Ik kan niet wachten”, zei ze over het weekend waarin een reuzenslalom en een slalom op het programma staan.

Sinds Shiffrins afwezigheid heeft Lara Gut-Behrami de leiding veroverd in het wereldbekerklassement. De Zwitserse won vier van haar laatste zes wedstrijden en heeft een voorsprong van 205 punten op de Amerikaanse. Zaterdag kan ze die marge niet vergroten, want een super-G die in Val di Fassa zou worden gehouden is afgelast door de hevige sneeuwval.