Vingegaard soleert naar tweede ritzege op rij in Galicië

Jonas Vingegaard van de Nederlandse wielerploeg Visma – Lease a Bike heeft zijn tweede ritzege op een rij geboekt in O Gran Camiño, een vierdaagse rittenkoers in het Spaanse Galicië. De 27-jarige Deen redde het solo en verstevigde zijn leiding in het algemeen klassement.

Na een lastige etappe van 173 kilometer haalde tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard het na veel aanvalswerk solo, en dat met een halve minuut voorsprong op een achtervolgende groep. De Spanjaard Carlos Canal won de sprint om de tweede plek, de Fransman Quentin Pacher werd derde.

In het algemene klassement heeft Vingegaard nu 1.13 voorsprong op de Colombiaan Egan Bernal, ook een voormalig Tourwinnaar. De Ecuadoraan Jefferson Cepeda is derde op 1.15.

Vingegaard rijdt in O Gran Camiño zijn eerste koers van 2024. Vorig jaar won hij drie etappes en het klassement. Wil hij het nu even goed doen, dan moet de Deen zondag ook de slotetappe met aankomst bovenop een 7 kilometer lange beklimming naar zijn hand zetten.