Wielrenster Vos wint Omloop Het Nieuwsblad bij eerste deelname

Wielrenster Marianne Vos heeft de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen op haar naam geschreven. De 36-jarige renster van Visma – Lease a Bike, die voor het eerst de Omloop reed, won na ruim 127 kilometer tussen Gent en Ninove de sprint van een groepje van vier. Wereldkampioene Lotte Kopecky werd tweede.

Vos is de opvolgster van Kopecky, die de openingskoers van het Belgische voorjaar vorig jaar won. Vos is de achtste Nederlandse winnares in de laatste elf jaar.

“Dit betekent heel veel voor mij”, zei Vos na afloop in het flashinterview. “Zeker om zo het seizoen te openen. Ik had niet kunnen dromen dat ik hier zo zou debuteren. Het was een zware koers en dan is het afwachten wat je nog in de benen hebt. Kopecky heeft ook een hele sterke koers gereden en het was een paar keer alle zeilen bijzetten om bij te blijven. Ik ben hier heel erg blij mee.”

De vlucht van de dag werd gevormd door een vijftal renners, onder wie de Nederlandse vrouwen Marieke de Groot en Maaike Coljé. De voorsprong van de vijf liep op tot ruim 7 minuten, maar het bleek niet genoeg.

Italiaans kampioene Longo Borghini vertrok als eerste van de grote namen waarna Kopecky, Vos en de Nederlandse Shirin van Anrooij volgden. Kopecky probeerde het vervolgens meerdere keren en ook Borghini liet zich zien. Ploeggenotes Borghini en Van Anrooij van Lidl-Trek waren vervolgens kansloos in de sprint en moesten genoegen nemen met plaatsen drie en vier.

Sinds 2014 wonnen de Nederlandse rensters Annemiek van Vleuten (2), Anna van der Breggen (2), Chantal van den Broek-Blaak, Lucinda Brand en Amy Pieters de Omloop.