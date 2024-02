Allroundtitel voor Huizinga, tweede WK-ticket voor Jansman

Chris Huizinga is in Thialf nationaal kampioen allround geworden. De schaatser van Jumbo-Visma verdedigde op de slotafstand, de 10.000 meter, met succes zijn leidende positie. Huizinga was goed voor de tweede tijd: 12.56,92, een persoonlijk record.

Spannender was de strijd om plaats 2, beslecht door Kars Jansman die de 10.000 meter in een persoonlijk record van 12.51,05 won. Daarmee klom hij ten koste van Beau Snellink naar de tweede plaats. Snellink had een marge van een kleine zeven seconden te verdedigen en kwam tot de vierde tijd (13.10,72), net achter nummer 3 Marwin Talsma: 13.10,01.

Voor de beste twee allrounders lagen er tickets voor de WK allround klaar. Patrick Roest, afwezig op het ijs van Heerenveen, was al zeker van deelname aan het toernooi dat over een kleine twee weken in Inzell begint. Huizinga en Jansman vergezellen hem.