Golfer Van Driel wint in Kenia eerste titel op Europese tour

Golfer Darius van Driel heeft op het Keniaans Open zijn eerste titel op de DP World Tour, de Europese tour, gewonnen. De 34-jarige Leidschendammer ging op het resort van Muthaiga bij Nairobi van start tot finish aan de leiding.

Van Driel, die op vrijdag en zaterdag de koppositie nog moest delen, ging op de slotdag rond in 67 slagen (-4), waarmee hij op een totaalscore van -14 uitkwam. De Brit Joe Dean en Nacho Elvira uit Spanje eindigden op twee slagen achterstand.

Halverwege de slotronde kreeg Van Driel bovenaan het ‘leaderboard’ gezelschap van drie spelers, maar met een eagle op de 10e hole maakte hij het verschil. Hij leverde op de volgende hole nog wel een slag in, maar met birdies op holes 12 en 18 haalde hij de zege binnen. Hij maakte gedurende het hele toernooi slechts vier bogeys.

“Dit betekent heel veel voor mij, het is een droom dit uitkomt”, zei de geëmotioneerde Van Driel na afloop in een interview met de DP World Tour. “Ik had nooit gedacht dat het me zo zou raken. Ik bleef kalm tijdens de ronde, maar na die laatste putt komt het er allemaal uit. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken. Ik zag bij die kans op een eagle dat de concurrentie in de buurt stond, dus toen ik hem maakte, zorgde dat voor een verschil. Dat was wel een belangrijke.”

Vorig jaar raakte Van Driel nog bijna zijn speelkaart op de Europese tour kwijt. In november wist hij via de ‘qualifying school’ het startbewijs voor het hoogste niveau te behouden. Eerder in zijn carrière speelde hij een aantal jaren niet na een handbreuk.

Het was de eerste zege voor een Nederlandse golfer sinds Joost Luiten in 2018 het Oman Open won.