Grevelt schaatst naar sprinttitel en mag naar WK

Schaatsster Isabel Grevelt is in Heerenveen voor het eerst in haar loopbaan Nederlands kampioene sprint geworden. Grevelt (21) won de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.15,06 en hield daarmee in het eindklassement Marrit Fledderus net achter zich. Die kwam tot een tijd van 1.15,08. Chloé Hoogendoorn werd derde op de slotafstand: 1.15,85.

Grevelt, die rijdt voor het gewest Friesland, had in het eindklassement een voorsprong van 0,24 seconde op Fledderus. Dione Voskamp eindigde als derde.

Grevelt verdiende met haar titel het enige nog beschikbare ticket voor het WK, over twee weken in Inzell. Jutta Leerdam en Femke Kok waren al geplaatst voor dat WK en deden niet mee in Thialf.