Hockeyers verstevigen koppositie Pro League met zege op Australië

De Nederlandse hockeyers hebben de koppositie in de Pro League verstevigd. In Rourkela in India was het elftal van bondscoach Jeroen Delmee met 5-3 te sterk voor Australië. Vorige week verloor Oranje in Bhubaneswar, na een voorsprong van 3-0, nog met 5-4 van Australië.

Jaco Anderson opende dit keer na zes minuten de score voor de Australiërs. Nederland nam daarna het initiatief over en leidde dankzij twee treffers van Duco Telgenkamp halverwege met 2-1. Via Jip Janssen en Tjep Hoedemakers liep Oranje in het derde kwart verder uit (1-4). Tim Brand scoorde in de laatste periode voor Australië, gevolgd door de 5-2 van Terrance Pieters en de 5-3 van Jeremy Hayward.

Nederland leidt de Pro League met 26 punten uit twaalf duels. Australië, dat pas acht keer in actie kwam, volgt met 20 punten.