Huizinga behoudt na 1500 meter leiding op NK allround

Chris Huizinga gaat ook na drie afstanden aan de leiding op de NK allround in Heerenveen. De schaatser van Jumbo-Visma eindigde op de 1500 meter als derde in een tijd van 1.47,53. Zijn teamgenoot Beau Snellink won in een persoonlijk record: 1.47,04. Remo Slotegraaf eindigde op de 1500 meter als tweede: 1.47,42.

In het klassement heeft Huizinga een riante voorsprong op Snellink. Het verschil tussen beiden voor de 10.000 meter bedraagt iets meer dan vijftien seconden. Spannender wordt de strijd om de tweede plaats. Achter Snellink volgt Kars Jansman die een kleine zeven seconden moet goedmaken. De eerste twee schaatsers in de einduitslag plaatsen zich voor de WK allround, over twee weken in Inzell.

Marcel Bosker, die na twee afstanden nog tweede stond in het klassement, meldde zich zondag af. Dat deed hij een dag nadat hij bij de NOS had verteld mentale problemen te hebben. “Woensdag zat ik nog jankend thuis en wilde ik niet rijden”, zei hij. En vervolgens: “Vandaag zit ik mentaal goed in elkaar, maar ik weet niet hoe het morgen gaat.”