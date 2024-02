Olympisch kampioen Krol uitgeluid in Thialf

Schaatser Thomas Krol heeft in Thialf afscheid genomen van collega’s en publiek. De olympisch kampioen op de 1000 meter gaat piloot worden, zo maakte hij vrijdag bekend. Tijdens het NK sprint bleef zijn optreden beperkt tot een ereronde nadat zijn naam was onthuld op de erering.

Krol, aangenomen op de KLM Flight Academy, reageerde geëmotioneerd tijdens de huldiging. “Ik wist al langer dat ik dit zou gaan doen. Je kijkt ernaar uit omdat je wilt vliegen, maar het raakt me wel. Ik heb mooie dingen meegemaakt en mooie mensen ontmoet. Dat sluit ik nu af.”

Krol (31) won twee jaar geleden de 1000 meter op de Olympische Spelen in Beijing. Hij werd ook twee keer wereldkampioen op de 1500 meter, wereld- en Europees kampioen sprint en Europees kampioen op de 1000 en 1500 meter.

“Ik kon me niets mooiers wensen dan hier in een vol Thialf afscheid nemen”, zei Krol. “Ik stond hier ooit als jongetje dat olympisch kampioen wilde worden en piloot. Ik ben dankbaar dat dat eerste gelukt is en dat ik aangenomen ben op de Flight Academy om mijn tweede droom te realiseren. Het was onvergetelijk en ik wil iedereen die onderdeel is geweest bedanken: met name mijn ploeg Jumbo-Visma en coach Jac Orie. Het publiek heeft me hier altijd naar grote hoogten gestuwd. Dat zal ik in mijn tweede carrière kunnen gebruiken.”