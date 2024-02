Ook tweede skiafdaling in Val di Fassa afgelast door sneeuwval

Voor de tweede dag op rij is de super-G voor vrouwen in Val di Fassa afgelast. Zaterdag werd de eerste wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse skioord al geschrapt door hevige sneeuwval. In de nacht van zaterdag op zondag viel nog meer sneeuw, waardoor het ook zondag onmogelijk werd om te skiën.

Volgende week staan er in het Noorse Kvitfjell een afdaling en een super-G op het programma. De Zwitserse Lara Gut-Behrami is de leidster in het wereldbekerklassement, voor de geblesseerde titelverdedigster Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse hoopt over twee weken in het Zweedse Are haar rentree maken.