Antoinette Rijpma-de Jong is voor de vijfde keer in haar loopbaan nationaal kampioene allround geworden. De schaatsster van Jumbo-Visma zag in de afsluitende 5000 meter haar leidende positie niet meer in gevaar komen. In een rechtstreeks duel met naaste belager Elisa Dul kwam Rijpma tot een rijd van 7.00,09

Daarmee werd ze op de slotafstand tweede achter Merel Conijn, die uitkwam op 6.55,72. Dul was goed voor de derde tijd: 7.01,70.

Dul werd tweede in het eindklassement, Conijn derde.