Schaatsster Rijpma-de Jong vergroot voorsprong NK met winst 1500m

Antoinette Rijpma-de Jong heeft met de winst op de 1500 meter voor vrouwen bij de NK allround in Heerenveen haar voorsprong in het klassement vergroot ten opzichte van Elisa Dul. De 28-jarige schaatsster van Jumbo-Visma versloeg haar concurrente in een rechtstreeks duel in de laatste rit.

Rijpma-de Jong noteerde een tijd van 1.53,47, Dul zette 1.54,42 op de klok. Melissa Wijfje werd derde in 1.55,49. Voor de afsluitende 5000 meter later op zondag heeft Rijpma-de Jong een voorsprong van 7,32 seconden op Dul.

Rijpma-de Jong won zaterdag al de 500 meter, waarna Dul de 3000 meter op haar naam schreef.