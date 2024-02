Scheperkamp aan de leiding na drie afstanden op NK sprint

Merijn Scheperkamp heeft de leiding genomen op het NK sprint in Thialf. De schaatser van Jumbo-Visma won net als zaterdag de 500 meter, ditmaal in een tijd van 34,58. Daarmee nam hij de leiding in het klassement over van Kjeld Nuis, die in 34,93 zevende werd.

Scheperkamp verdedigt op de afsluitende 1000 meter een voorsprong van 0,32 seconden op Nuis. Ook Joep Wennemars (derde op 0,70 seconden) en Tim Prins (vierde op 0,74 seconden) maken nog aanspraak op de titel.

Er staan in Heerenveen twee tickets voor de WK sprint op het spel. Jenning de Boo, afwezig in Thialf, is al geplaatst.