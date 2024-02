Sprinttitel voor Nuis, Wennemars ook geplaatst voor WK sprint

Kjeld Nuis is in Thialf Nederlands kampioen sprint geworden. De schaatser van Team Reggeborgh won de afsluitende 1000 meter in een tijd van 1.07,32. Daarmee loste hij Merijn Scheperkamp, eerder op de dag winnaar van de tweede 500 meter, af aan kop van het klassement.

Scheperkamp (1.08,15, vijfde) zag ook Joep Wennemars passeren, die een persoonlijk record reed van 1.07,40. Daarmee pakte Wennemars ook het laatste te vergeven ticket voor het WK, over twee weken in Inzell. Tim Prins was derde op de 1000 meter en vierde in het eindklassement.

Er waren in Heerenveen twee tickets voor dat WK te verdienen. Jenning de Boo, afwezig in Thialf, was al geplaatst.