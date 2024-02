Tennisser Thompson wint in Los Cabos eerste ATP-titel

Jordan Thompson heeft op het tennistoernooi van Los Cabos zijn eerste ATP-titel veroverd. De 29-jarige Australiër versloeg in Mexico de Noor Casper Ruud met 6-3 7-6 (4).

Thompson stond twee keer eerder in een finale op de ATP-tour, beide keren in Rosmalen. Hij verloor de eindstrijd op het Nederlandse grastoernooi in 2019 en 2023.

Thompson werkte tegen Ruud vier breakpoints weg in de eerste games van de wedstrijd. De nummer 40 van de wereld won vervolgens acht punten op rij om op een 5-2-voorsprong te komen. Na een lange negende game benutte hij zijn vierde setpoint.

Ruud, de mondiale nummer 12, nam in de tweede set een 2-0-voorsprong, maar zag Thompson met twee breaks de set omdraaien. De Australiër leverde zelf ook nog een keer zijn eigen opslag in, maar haalde de zege binnen in de tiebreak.

Thompson stond op het toernooi in Los Cabos in totaal twaalf uur op de baan in zijn vijf partijen. In zijn kwartfinale tegen Alex Michelsen poetste hij bovendien drie matchpoints weg. Hij had in de halve finale eveneens een zware wedstrijd tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev, die hij pas na drie uur en veertig minuten winnend afsloot.