Wout van Aert heeft de Belgische wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. De Belgische renner van Visma – Lease a Bike was in de sprint de snelste voor zijn landgenoot Tim Wellens en de Spanjaard Oier Lazkano. Het drietal had meer dan 70 kilometer voorop gereden.

Op zo’n anderhalve minuut won de Fransman Christophe Laporte, ploeggenoot van Van Aert, de sprint van de achtervolgende groep.

Zaterdag had de Sloveen Jan Tratnik Visma – Lease a Bike al de zege bezorgd in de Omloop Het Nieuwsblad.