Deense wielerkampioen Skjelmose langer bij Lidl-Trek

De Deense kampioen Mattias Skjelmose heeft zijn contract bij wielerploeg Lidl-Trek verlengd tot en met 2026. De 23-jarige renner brak vorig jaar door met de eindzege in de Ronde van Zwitserland. Hij boekte dat jaar zeven overwinningen, waaronder ook de Deense titelstrijd op de weg. In de Tour de France stond hij ploeggenoot Giulio Ciccone bij, die het bergklassement won.

Skjelmose richt zich dit jaar op de Ardennenklassiekers en zal de kopman zijn van Lidl-Trek in de Ronde van Spanje.

“De ploeg heeft vanaf dag één geloofd in mij, dus de keuze om ja te zeggen tegen dit nieuwe aanbod was makkelijk”, liet Skjelmose weten in een persbericht van de ploeg. “Het droomscenario voor de komende jaren is een podiumplek in een grote ronde, maar ik heb meer doelen.”