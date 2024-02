Noorse skiester Mowinckel kondigt afscheid aan

De Noorse skister Ragnhild Mowinckel beëindigt na dit seizoen haar carrière. De Scandinavische neemt tijdens de wereldbekerfinale in Saalbach-Hinterglemm in Oostenrijk afscheid.

De 31-jarige Mowinckel is meer dan twaalf jaar actief geweest in de wereldbeker. Ze won vier wedstrijden, waaronder eind januari nog op de afdaling in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. De Noorse kwam ook driemaal uit op de Olympische Spelen en won in 2018 in Pyeongchang twee zilveren medailles, op de reuzenslalom en de afdaling.

“Het was een avontuur”, zegt Mowinckel over haar carrière. Haar aankomende afscheid voelt “vreemd, maar goed”. “Ik ben blij met mijn beslissing.”